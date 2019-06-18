В Кремле допустили обсуждение Путиным и Трампом вопроса о кибератаках

Москва, , 13:28 — REGNUM В случае встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом лидеры двух стран могут обсудить вопрос о кибератаках, заявил 18 июня журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Этого нельзя исключать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам представителя Кремля, кибератаки со стороны Соединенных Штатов — явление не новое, однако «новое заключается в том, что информация начинает просачиваться» в самих США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее The New York Times, ссылаясь на собственных информаторов, сообщила, что спецслужбы Соединенных Штатов за последний год стали чаще пытаться внедрять вредоносное программное обеспечение в российские объекты, связанные с энергосистемой.

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