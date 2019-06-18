В Раду проходят пять партий — опрос

Киев, , 13:29 — REGNUM Пять партий имеют шансы попасть в новый состав Верховной рады, заявили представители Центра «Социальный мониторинг», обнародовавшие 18 июня данные социологического исследования на пресс-конференции в Киеве.

Лидерство сохраняет пропрезидентская сила «Слуга народа». За неё готовы проголосовать 47,5% тех, кто будут участвовать в выборах и определились с кандидатом.

На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь!», которая набирает 11%, далее идёт «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,7%, «Европейская солидарность» Петра Порошенко — 8,3% и «Голос» Святослава Вакарчука — 5,3%. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

Всего было опрошено 2100 респондентов. Исследование проводилось с 22 мая по 14 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центр «Социс» выяснил, что за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 51,3% избирателей.

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