Закрывать глаза на ультимативную форму диалога нельзя — Толстой о ДРСМД

Москва, , 13:26 — REGNUM Вопрос о приостановлении Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с США обусловлен нарушениями положений документа со стороны Вашингтона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июня заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Россия все эти годы следовала строго всем пунктам договора, чего нельзя сказать о наших американских партнёрах: всё это время они размещали в Европе элементы ПРО и системы вооружений, многие из которых грубейшим образом нарушают положения документа», — заявил Толстой.

«Видимо, невнимательно слушали на Западе Мюнхенскую речь Путина, так ничего и не поняли, не прислушались. Нельзя нарушать хрупкий баланс безопасности в Европе, нельзя рисковать миром на континенте и жизнями миллионов людей», — подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что принятая Россией мера носит вынужденный характер. Руководство страны откладывало это решение столько, сколько это было возможно. Но США, по сути, в одностороннем порядке приостановили действие соглашения.

«США уже вышли из него в одностороннем порядке, и дальше закрывать глаза на ультимативную форму ведения диалога с нашей страной, на размещение запрещенного соглашением оружия вдоль наших границ, уже невозможно», — указал он.

Толстой отметил, что с российской стороны речь идёт не о денонсировании, а о приостановлении договора о РСМД

«Хочу подчеркнуть, что Россия не денонсирует договор, а лишь приостанавливает его действие. В любой момент — при изменении объективных внешних факторов и пересмотре американских партнёров своего отношения к вопросам безопасности в Европе — президент России может принять решение о возобновлении действия договора. Мы подождём», — подчеркнул парламентарий.

18 июня Госдума рассматривает в первом чтении инициативу о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключён между СССР и США в 1987 году. США со своей стороны приостановили соглашение в феврале 2019 года.