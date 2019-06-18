Закон о приостановке ДРСМД поддержали все фракции Госдумы

Москва, , 13:13 — REGNUM Решение приостановить действие ДРСМД поддержали все политические фракции Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы принимаем это решение, исходя из необходимости защиты наших национальных интересов. Соединенные Штаты Америки приняли решение о приостановлении действия Договора в одностороннем порядке, поставив под угрозу всю систему глобальной безопасности», — подчеркнул Володин.

Госдума приняла закон о приостановке действия ДРСМД. Закон дает президенту РФ право в любой момент принять решение о возобновлении действия ДРСМД в полном объеме, если ситуация изменится, и США вернутся к исполнению своих обязательств. Закон поддержали 418 депутатов Госдумы.

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