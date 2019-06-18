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Генпрокурора Украины обвинили в нежелании наказывать сотрудничающих с РФ

Политика

Березюк: «Наивысший правовой позор Верховной рады – назначение Луценко»

Киев, 18 июня 2019, 13:11 — REGNUM  Глава украинской парламентской фракции «Самопомощь» Юрий Березюк предложил Раде 20 июня провести внеочередное заседание парламента, чтобы принять законопроекты и представления президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление Березюк сделал 18 июня на брифинге в Верховной раде.

Он заявил, что в первую очередь парламент должен исправить свой «наивысший правовой позор» и отправить в отставку генпрокурора Юрия Луценко.

«Ключевым моментом является отставка генерального прокурора. Тут Верховная Рада просто исправит свой позор. Наивысший правовой позор Верховной Рады — назначение действующего генерального прокурора, где, абсолютно нарушая все законы Украины были изменены законы и на наивысшую процессуальную должность в стране был назначен человек без соответствующего юридического образования. Именно поэтому в Украине не было справедливости», — пояснил Березюк.

Он напомнил, что последние пять лет генпрокуратура не наказывала тех, «кто сотрудничает» с Россией и разворовывает бюджет.

«На протяжении этих лет не были наказаны те, кто сотрудничает с агрессором, ни те, кто грабил и грабит украинский бюджет. Это решение должно быть принято немедленно. Оно станет признаком восстановления справедливости в Украине», — добавил Березюк.

Кроме того, он призвал парламент поддержать отставку главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и министра иностранных дел Павла Климкина, «что является важными символическими точками для приобретения президентом своих полномочий».

Как сообщалось, в мае генеральный прокурор Юрий Луценко, несмотря на призыв президента Владимира Зеленского, отказался покидать пост генпрокурора. Он заявил, что покинет должность после парламентских выборов.

«Выборы в парламент пройдут в 20 числах июля, после этого новоизбранный парламент сформирует свои руководящие органы, коалицию, правительство. И после этого, очевидно, примет решение о новом генпрокуроре», — сказал Луценко.

11 июня президент Зеленский внес в Верховную Раду представление на отставку генпрокурора Луценко. Как пояснил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, Луценко не имеет права возглавлять генпрокуратуру без юридического образования.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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