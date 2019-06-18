Парубий обещает принять избирательный кодекс «без сигнального голосования»

Киев, , 13:08 — REGNUM Верховная Рада Украины восьмого созыва может принять новый Избирательный кодекс с открытыми списками. Об этом 18 июня заявил на согласительном заседании Верховной Рады спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, за кодекс готовы голосовать фракции: Блок Петра Порошенко, «Народный фронт», «Самопомощь», Оппозиционный блок, Радикальная партия и «Батькивщина».

"Избирательный кодекс имеет все предпосылки, чтобы быть принятым. Мы это можем сделать без сигнального голосования глав фракций. Я вам могу ответственно заявить, исходя из тех консультаций, которые я знаю, Блок Петра Порошенко поддерживает Избирательный кодекс с открытыми списками. «Народный фронт» поддерживает Избирательный кодекс с открытыми списками… Я уверен, что «Радикальная партия» и «Батькивщина» тоже поддерживают», — добавил Парубий.

По его словам, фракции бывшей коалиции не будут блокировать принятие нового кодекса.

«Когда кому-то хочется сорвать принятие Избирательного кодекса, я хочу вам сказать: «Не выйдет». Мы его примем также, как ранее принимали реформы: и медицинскую, и образовательную, как принимали об антикоррупционном суде, как принимали языковой закон… Уверен, что украинский парламент имеет достаточно потенциала, чтобы принять еще один исторический закон. Каждый кто хочет остановить этот процесс, кто хочет загнать Украину в закрытые избирательные списки, этот сценарий не будет успешным», — заверил Парубий.

Напомним, в ноябре 2017 года парламент Украины поддержал в первом чтении законопроект №3112−1 «Проект Избирательного кодекса Украины». Он предусматривает систему открытых списков на выборах народных депутатов, отказ от мажоритарной системы и ввод 5% проходного барьера в парламент. После этого парламентская коалиция заблокировала голосование законопроекта во втором чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует парламенту рассмотреть во втором чтении проект Избирательного кодекса."Избирательный кодекс (авторы Андрей Парубий, Александр Черненко, Леонид Емец) прошел комитет! 18 голосов «за». Теперь он в сессионном зале. Или примем, или узнаем по фамилиям, кто наобещал открытые списки и соврал. До выборов узнаем», — отметил первый заместитель главы комитета, народный депутат из фракции «Народный фронт» Леонид Емец.