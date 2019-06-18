«Курс на провоцирование войны»: Рябков о политике США в отношении Ирана

Москва, 18 июня 2019, 13:06 — REGNUM Действия Соединенных Штатов в отношении Ирана являются осознанным курсом на провоцирование войны, заявил 18 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, Вашингтон на протяжении длительного времени усиливает политическое, психологическое, экономическое и военное давление на Тегеран.
«Такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны, — считает Рябков. — Они не могут оцениваться иначе, как осознанный курс на провоцирование войны».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Иран ускоряет темпы производства обогащенного урана в соответствии с последними показателями. Таким образом, Тегеран преследует цель давления на участников соглашения, чтобы они приняли практические меры и помогли Ирану справиться с американскими санкциями, считают в МАГАТЭ.
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