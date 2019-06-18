«Курс на провоцирование войны»: Рябков о политике США в отношении Ирана

Москва, , 13:06 — REGNUM Действия Соединенных Штатов в отношении Ирана являются осознанным курсом на провоцирование войны, заявил 18 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, Вашингтон на протяжении длительного времени усиливает политическое, психологическое, экономическое и военное давление на Тегеран.

«Такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны, — считает Рябков. — Они не могут оцениваться иначе, как осознанный курс на провоцирование войны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Иран ускоряет темпы производства обогащенного урана в соответствии с последними показателями. Таким образом, Тегеран преследует цель давления на участников соглашения, чтобы они приняли практические меры и помогли Ирану справиться с американскими санкциями, считают в МАГАТЭ.

Читайте также: Рябков: Пока в сфере контроля над вооружениями на США полагаться нельзя