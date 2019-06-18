Новую стратегию развития Мурманской области начали создавать с культуры

Мурманск, , 12:53 — REGNUM В Мурманске состоялась первая стратегическая сессия по созданию народной Стратегии развития Мурманской области. Обсудить будущее в сфере культуры и молодежной политики собрались более 70 экспертов, среди которых представители культурного сообщества, творческих коллективов, работники учреждений культуры и искусства, члены молодежных движений и организаций, специалисты в сфере коммуникации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Разбившись на рабочие группы, эксперты в течение дня вырабатывали решения и инициативы для реализации 12 стратегических задач первой отраслевой сессии, а затем представили свои проекты для общего обсуждения.

Ранее:

Мурманские власти скорректируют стратегические цели

Обращаясь к участникам сессии, врио губернатора Андрей Чибис отметил большую позитивную энергию аудитории, а также высоко оценил ряд разработанных в ходе сессии решений, предложенных на период ближайших пяти лет.

«Ознакомившись с вашими проектами, честно скажу, что некоторые из них можно осуществить даже раньше», — подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил участников стратегической сессии и выразил уверенность, что результатом общей работы над Стратегией развития Мурманской области станет четкий и амбициозный план действий в сфере культуры и молодежной политики. Помимо отраслевых сессий, с конца июня начнутся территориальные обсуждения Стратегии развития Мурманской области, в ходе которых жители городов и населенных пунктов определят приоритеты развития своих муниципалитетов. Идея в том, чтобы итоговый документ Стратегии стал планом развития всей области через развитие каждой территории с учетом потребностей, особенностей и уникальных точек роста. Большая часть стратегических сессий пройдет в муниципалитетах области, что позволит максимальному числу жителей Кольского заполярья принять участие в создании Стратегии развития. Кроме того, свои пожелания и предложения в скором времени можно будет внести через специально созданный сайт, а также заполнив анкету. Завершится всенародное обсуждение в конце августа. Лучшие предложения и инициативы войдут в итоговый документ, после чего Стратегия будет утверждена региональным парламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, действующая Стратегия социально-экономического развития Мурманской области до 2025 года была утверждена в 2014 году.

Добавим, что разработка новых региональных стратегий — это федеральный тренд. В ряде субъектов РФ смена социально-экономических ориентиров уже состоялась. В соседней Архангельской области, например, новый документ, к разработке которого привлекали специалистов «Сколково», был принят в феврале 2019 года.

Подробнее:

Стратегия Архангельской области сменила ориентиры