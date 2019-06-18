Рабочая группа по «ларёчной реформе» в Екатеринбурге собралась тайно?

Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM Организаторы рабочей группы по «ларёчной реформе» при мэрии Екатеринбурга постаралась не афишировать её существование. Это обнаружили депутаты городской думы, которые не знали о встрече группы с предпринимателями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Встреча прошла накануне с участием вице-губернатора Сергея Бидонько, представителей мэрии и предпринимательского сообщества. На заседании комиссии по экономическому развитию депутаты гордумы констатировали, что сами о мероприятии они узнали уже после его проведения.

«Создана рабочая группа. А мы о ней ни сном ни духом!» — возмутился глава комиссии Григорий Вихарев.

Глава комитета мэрии по товарному рынку Елена Чернышева заявила, что участники группы услышали просьбы предпринимателей и даже готовы пойти на некоторые уступки. Однако пока речь не идёт о «трехлетней» амнистии киосков и ларьков — пока в мэрии готовы уточнить действующие договора с предпринимателями, без подробностей.

Напомним, екатеринбургские депутаты пока отправили на доработку проект проведения аукционов для киосков и ларьков по новой методике мэрии. Ранее с требованием дать «трёхлетнюю амнистию» для предпринимателей выступил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько. Чиновник напомнил, что с рядом владельцев киосков и ларьков в 2018 году обговаривалось, что после изменения внешнего вида объектов их оставят в покое ещё на три года.

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