Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД

Москва, , 12:50 — REGNUM Госдума приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 г., передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня. Закон поддержали 417 депутатов, один парламентарий воздержался.

Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.

«США под надуманным предлогом пошли на такие действия, которые по сути дела обнулили смысл существования договора, что было признано Трампом в октябре 2018 года», — отметил замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе обсуждения.

Он уверен, что «2 августа с истечением шестимесячного срока, предписанного договором после американского уведомления о запуске процедуры выхода из него, договор прекратит существование».

Законопроект поддержали все четыре думские фракции.

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