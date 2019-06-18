Жириновский об участии в СЕ: Садистами надо быть, а не мазохистами!

Москва, , 12:39 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Россия должна вести более жесткую внешнюю политику, в том числе и в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

«Вот сейчас мучаемся: выйти из СЕ, не выйти. Входить не надо было, а сейчас выйти — и забыли СЕ!» — рассуждает депутат Госдумы.

Он предостерег от неожиданных ситуаций в ПАСЕ.

«Сейчас поедут наши 32 депутата, будут в коридоре сидеть, ждать: как там устав (ПАСЕ) поменяют — не поменяют. Даже если поменяют устав в соответствии с нашими требованиями, на каждом выступлении будут поливать нас грязью, для этого нас и позвали в СЕ в 1996 году, и каждый год платим 30 млн (евро). Платим тем, кто нас поливает грязью. Что это вообще? Государство — мазохист? Садистами надо быть! А не мазохистами. И пушки вместо масла!» — призвал Жириновский.

Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что «в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах».

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