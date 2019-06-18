Олигарх Шор покинул Молдавию вместе с Плахотнюком

Кишинёв, , 12:34 — REGNUM Молдавский бизнесмен и политик, депутат парламента Илан Шор, осужденный судом первой инстанции по делу о выводе 1 млрд евро из банковской системы страны, покинул Молдавию вместе с «крышевавшим» его лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком. Об этом сообщил в эфире телеканала NTV-Moldova президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, Плахотнюк и Шор покинули страну еще до того, как спикер Демпартии Владимир Чеботарь объявил, что демократы сдают власть. По информации президента, оба беглых олигарха покинули страну на автомобиле.

Глава МВД Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что в базах данных министерства нет отметок, что Плахотнюк и Шор выезжали из страны,

Ранее сообщалось, что Плахотнюк выехал на территорию Украины, предположительно через территорию Приднестровья. Это может объяснять отсутствие их в базах данных МВД: приднестровское-украинская граница не контролируется Молдавией.

Из одесского аэропорта Плахотнюк предположительно вылетел в Стамбул. Маршрут Шора неизвестен.

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