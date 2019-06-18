Топорно по форме, неверно по сути: как посол Украины поучает Германию

Берлин, , 12:33 — REGNUM Украинская дипломатия в Евросоюзе работает всё более топорными методами, так происходит потому, что идеологические схемы киевской власти перестают действовать, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 июня, комментируя высказывания посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Как сообщалось ранее, Мельник обвинил немецких политиков, выступающих за снятие антироссийских санкций и более тесное сотрудничество с Россией, в «предательстве украинского народа». Этих политиков посол назвал «пособниками Кремля», которые своими действиями «разрушают доверие к Германии как к посреднику».

«Украинская дипломатия становится всё более топорной. Это не от хорошей жизни. Киев входит во всё больший разлад с реальностью, его идеологические схемы перестают работать.

Посол Украины в Германии своими грубыми высказываниями обозляет тех, кого Киеву не стоило бы обозлять. Учит жизни тех, кого ему не следовало бы учить. Раздаёт ярлыки тем, кому ему не следовало бы раздавать ярлыки. Ведь это не просто политики страны его пребывания. Он не просто вмешивается в чужие внутренние дела. Это — немцы. Они это запомнят, и это хорошо.

Почему Мельник считает, что Германия в качестве посредника (!) должна стоять именно на стороне (!) Украины? Почему она должна быть «пособником» именно Киева, и не может быть «пособником» Москвы? Очень просто: в Киеве считают, что Берлин повязан соучастием в преступном государственном перевороте 2014 года. Значит, он с эти режимом в одной «команде». Хороший урок для Берлина, трудно ему будет из этой западни выбираться.

Для нас же в сказанном Мельником есть хорошая новость. Отчего этот разлад с реальностью? Почему всё большее число политиков в Европе отвергают американо-украинское зомбирование? Происходит это не только в силу соответствующей политической работы. Это происходит потому, что наша страна оказалась способной выдержать введённые против неё меры экономического давления, оказалась в состоянии ответить на санкции контрсанкциями, причём действенными. Так держать!» — отметил Михаил Демурин.