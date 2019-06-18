Табачная компания Индонезии получила награду за сокращение вредных выбросов

Джакарта, , 12:37 — REGNUM Индонезийская табачная компания H. M Sampoerna была признана ответственным предприятием Азии 2019 года и получила награду в категории Green Leadership Award на Тайване, сообщает Antaranews.

H.M Sampoerna была присуждена награда за успехи в сокращении выбросов углекислого газа при осуществлении своей деятельности. Предприятию удалось сократить вредные выбросы в атмосферу на 8,9%.

Известно, что компания стремится продолжать снижать уровень своего воздействия на окружающую среду.

«Мы продолжим эту инициативу и в то же время будем искать новые возможности для дальнейшего сокращения углеродного следа в нашей бизнес-деятельности», — говорится в заявлении индонезийской компании.

Индонезийская компания H. M Sampoerna стала победителем среди 200 участников из 16 стран Азии, включая Сингапур, Малайзию, Китай, Филиппины и Тайвань.

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