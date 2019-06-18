У Зеленского заявили об «узурпации власти» Верховной радой

Киев, , 12:09 — REGNUM «На Украине уважаемые авторитеты общественного мнения отмечают признаки «узурпации власти» Верховной радой». Об этом 18 июня заявил на согласительном заседании Верховной рады представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук.

«К большому сожалению, за период с момента инаугурации президента Украины, с 20 мая по 7 июня, парламент из внесенных пяти законопроектов и трех представлений не поддержал ни одной инициативы президента. Они считаются отклоненными и снятыми с рассмотрения. Такое взаимное невосприятие дает основания уважаемым авторитетам Украины, в частности первому президенту Украины Леониду Кравчуку утверждать, что это имеет признаки узурпации власти», — сказал Стефанчук.

Он попросил парламент проголосовать за представление президента на увольнение министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначение на пост главы МИД Вадима Пристайко.

«Я очень не хотел бы, чтобы дальнейшие наши отношения строились на таком взаимном невосприятии. Мы будем и дальше выполнять возложенную на президента функцию законопроектирования как субъекта законодательной инициативы. Очень просим парламент Украины найти возможность на этой пленарной неделе рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины, — о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко Юрия Витальевича с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел. И о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины», — добавил Стефанчук.

Он также попросил парламент принять два президентских законопроекта в сфере энергетики, в частности перенести на год ввод рынка электроэнергии.

«Кроме того, просим вас обратить внимание на то, что президентом Украины на прошлой неделе внесено ещё два чрезвычайно важных законопроекта для энергетического рынка Украины. В частности, первый законопроект — о внесении изменений в статью 9/1 закона Украины об альтернативных источниках энергии, которым предусмотрен ввод равных прав для потребителей, которые установили солнечные панели или планируют их установить. А также об отсрочке с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года внедрения полномасштабной модели либерализированного рынка электрической энергии», — подытожил Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего внешнеполитического советника, посла Украины при НАТО Вадима Пристайко. При этом Зеленский подписал представление на увольнение с должности министра иностранных дел Климкина.

17 мая Павел Климкин заявил, что написал заявление об отставке. 6 июня Рада провалила голосование за его увольнение.