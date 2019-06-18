МИД ФРГ намерен расширить доступ беженцев к высшему образованию в мире

Берлин, , 12:07 — REGNUM Лишь 1% беженцев во всем мире имеет возможность получать высшее образование. Германская академическая инициатива для беженцев (DAFI) ставит перед собой цель содействовать доступу молодых беженцев к образованию, предоставляя стипендии. Об этом сообщает министерство иностранных дел ФРГ на своем официальном сайте 17 июня.

18−19 июня в Берлине состоится конференция «Другой 1% — студенты-беженцы в вузах по всему миру», организованная Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ), Германской службой академических обменов (DAAD) и министерством иностранных дел. Конференцию откроет министр иностранных дел Германии Хайко Маас вместе с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Наша цель должна состоять в том, чтобы дать еще большему числу беженцев, спасшихся от страданий и войны, шанс на самостоятельную жизнь. Речь идет только о доступе к образованию. Образование предлагает будущие возможности и облегчает интеграцию», — сказал накануне Маас.

В настоящее время в мире насчитывается 25 млн беженцев. 1% из них имеет возможность получать высшее образование, 36% — другие виды образования. В 2018 году около 6,5 тыс. студентов в 51 стране мира получили стипендию DAFI. DAFI на 90% финансируется министерством иностранных дел ФРГ.