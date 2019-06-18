Опрос ISS-Africa: Уильям Руто будет избран новым президентом Кении

Найроби, , 12:22 — REGNUM Опрос, проведенный в Кении Институтом исследований в области безопасности, также известным как ISS-Africa, показал, что нынешний вице-президент Кении Уильям Руто с большой вероятностью станет победителем на предстоящих всеобщих выборах в стране.

Согласно результатам опроса, именно Руто имеет самые большие шансы занять пост сегодняшнего президента Кении Ухуру Кениаты, который оставит свою должность после выборов.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», результаты опросов среди населения показали, что 30,81% кенийцев являются сторонниками Руто. За ним следует глава оппозиционной партии «Оранжевое демократическое движение» Раил Одинга, в пользу которого выступило 27,5% населения.

Губернатор провинции Найроби Майк Сонко занял третье место в опросе, за его кандидатуру выступило 12,8% жителей Кении. Затем, согласно опросу, следует Мусалиа Мудавади, лидер партии «Мир», сторонниками которого являются 9,3% опрошенных кенийцев.

В опросе приняло участие 1700 людей из разных частей страны, часть из которых выразили свое мнение о том, что действующий министр иностранных дел Кении тоже может стать президентом страны.