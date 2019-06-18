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Жириновский: ДРСМД был в чем-то преступлением

Политика

Госдума обсудит на заседании

Москва, 18 июня 2019, 11:55 — REGNUM  ЛДПР «с удовольствием» поддержит законопроект о приостановлении действия ДРСМД. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед пленарным заседанием Госдумы.

«Принятие проекта закона, внесенного президентом, по приостановлению участия России в ДРСМД. Мы с удовольствием это поддержим, это радостный день. 32 года назад, в декабре 1987 года (заключение договора) это была ошибка, в чем-то даже преступление», — сказал парламентарий.

«Были уничтожены самые лучшие в мире ракеты, они нужны были нам для Европы, до Америки они не долетят, а мы уничтожаем их, а ракеты дальнего действия остаются у американцев, и мы сами себя разоружили», — констатировал Жириновский.

Госдума намерена обсудить проект закона о приостановлении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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