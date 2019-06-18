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Президент Турции: рост доллара открывает новые возможности для экспортеров

Политика

Президент Турции: «Мы следуем принципу опоры экспорта на импорт»

Анкара, 18 июня 2019, 12:29 — REGNUM  Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы следуем принципу опоры экспорта на импорт. Мы предпринимаем шаги по регулированию, ориентируясь на него, и будем продолжать это делать». Он указал, что, хоть повышение курса доллара США по отношению к турецкой лире и создаёт для отечественных экспортеров трудности в некоторых сферах, таких как финансовый сектор. Но оно даёт им и множество новых возможностей.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что удорожание импорта способствует развитию отечественного производства и осложняет экспортные возможности. Он пояснил: «Наш платёжный дефицит с апреля 2018 по апрель 2019 года сократился до 8,6 млрд долларов. Даже если исключить из расчетов золото, мы получим цифру в 2,6 млрд долларов. Что касается сферы энергетики, то за последние 12 месяцев наш профицит составил 36 млрд долларов».

Турецкий лидер добавил: «Несмотря на все кампании, развернутые против нашей страны, все негативные события нашего региона, за последние 12 месяцев мы получили 13 млрд долларов иностранных инвестиций. Эти показатели, достигнутые в период мировой тенденции снижения активности иностранных инвесторов, показывают, что Турция все ещё продолжает оставаться для них привлекательным центром».

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Зарубежная хроника
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