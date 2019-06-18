Вице-мэр Риги против перевода всех детских садов на латышский язык

Рига, , 11:52 — REGNUM Перевод обучения в муниципальных учреждениях дошкольного образования национальных меньшинств на латышских язык не возможен из-за острой нехватки человеческих ресурсов, считает вице-мэр Риги Олег Буров. Его слова передает новостной портал mixnews.lv

По словам Бурова, закон можно принять, однако существуют препятствия на пути его исполнения: текучка кадров, низкие зарплаты у воспитателей, недостаток педагогов и простых работников в детских садах. В связи с чем, считает вице-мэр, детские сады не готовы к такому «кардинальному переводу».

Буров также отметил, что требования «говорить только по-латышски» может травмировать детей, особенно не из смешанных семьей. Поэтому необходимо развивать билингвалное обучение в детсадах, а для этого необходимо подготавливать воспитателей и персонал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года министерство образования Латвии сообщило о проекте правил, регламентирующих дошкольное образование, а кабмин принял «Положение о национальных инструкциях по дошкольному образованию и примеры программы дошкольного образования». На их основании латышский язык станет основным в общении воспитателей и воспитанников в русских детских садах. Весной 2019 года дошкольники получат учебные программы и образцы учебных пособий, а также методические материалы на латышском языке. Программа также предполагает переобучение 1200 дошкольных учителей.

Напомним, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод русских школ на обучение на латышском языке.

На этом латвийские власти не остановились, и 21 июня Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии предлагают запретить русские детcкие сады