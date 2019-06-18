Правящая партия Турции: новые выборы в Стамбуле — вина оппозиции

Анкара, , 11:55 — REGNUM Кандидат правящей Партии справедливости и развития Турции в Стамбуле, бывший премьер-министр Турецкой Республики Бинали Йылдырым в ходе теледебатов со своим соперником, кандидатом Народно-республиканской партии Турции Экремом Имамоглу, заявил: «Если бы оппозиция не воспрепятствовала полному пересчету голосов, проводить выборы заново не пришлось».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бинали Йылдырым, в частности, отметил: «8,5 млн стамбульцев, проголосовали. В том, что при подсчете ваших голосов всплыли некие странные вещи, указывающие на коррупционный элемент, и Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение о проведении выборов заново, нет вашей вины. Мы очень не хотели, чтобы это произошло, однако Народно-республиканская партия отнюдь не помогла нам в наших усилиях».Политик добавил: «Если бы удалось пересчитать все голоса, ни у кого не осталось и тени сомнения относительно результатов выборов. Что я подразумеваю, когда говорю, что на выборах украли голоса? Когда пересчитали 10%, разрыв между нами сократился с 29 тысяч до 13,5 тысяч голосов. Ясно, что при пересчете оставшейся части результаты выборов бы изменились кардинально».