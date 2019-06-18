Газпром готов «честно» обсуждать с «Нафтогазом» мировое соглашение

Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Российский Газпром готов на условиях честности и равноправности обсуждать с украинским «Нафтогазом» мировое соглашение. Пока таких условий нет, заявил член правления, начальник департамента российского холдинга Сергей Кузнец 18 июня в ходе пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Он пояснил, что в Газпроме будут рады обсудить мировое соглашение с украинской стороной. Однако пока честные, равноправные условия для такого диалога не складываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности подписать мировое соглашение с Украиной по газовым спорам заявил министр энергетики России Александр Новак. Москва в целом готова продлить газовый контракт с Киевом на действующих условиях, отмечал он. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отметил, что в Киеве таких предложений не получали. Он допустил, что Новак говорил о заключении соглашения на ранее озвученных Москвой условиях, и назвал такую инициативу «абсурдной».

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