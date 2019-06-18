Системы «Солнцепёк» проверили в действии в Северной Осетии

Владикавказ, , 11:50 — REGNUM Стрельбы термобарическими зарядами из систем залпового огня «Солнцепёк» начались на полигоне Тарское в РСО-Алании. В учениях принимают участие около 900 военнослужащих 58-й общевойсковой армии, задействовано около 300 единиц техники, сообщили 18 июня в пресс-службе Южного военного округа.

«Огнемётчики провели пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов термобарического действия по целям, находящимся на максимальном удалении от трех до пяти километров», — говорится в сообщении округа.

В маневрах была задействована тяжелая огнеметная рота 40-го полка радиационной химической и биологической защиты. Они провели испытания тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк», разработанных в 2001 году на базе шасси танка Т-72.

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Напомним, впервые системы «Солнцепёк», которые способны вести огонь термобарическим зарядом повышен­ной мощности на дальность до 7 км, были применены на учениях в Северной Осетии в апреле 2019 года.

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