Во время митингов в Казахстане полиция задержала 4 тыс. человек

Нур-Султан, , 11:55 — REGNUM Во время несанкционированных митингов в городах Казахстана 9−13 июня было задержано около 4 тыс. человек. Об этом 18 июня сообщил министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, после задержания граждан почти сразу освободили 3 тыс. человек. Министр отметил, что 677 человек были привлечены к административному аресту, 305 человек — к административному штрафу.

Тургумбаев напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральной прокуратуре проверить все факты нанесения телесных повреждений митингующим гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Ерлан Тургумбаев заявил, что во время несанкционированных митингов телесные повреждения получили 300 сотрудников полиции. В настоящее время шесть сотрудников правоохранительных органов госпитализированы.

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