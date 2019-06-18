Экономика Британия сохранит конкурентоспособность после Brexit — Джон Глен

Лондон, , 12:19 — REGNUM Правительство Великобритании преисполнено решимости делать все возможное, чтобы сохранить свой финансовый сектор в глобально конкурентоспособным после Brexit. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил во вторник, 18 июня, министр финансов страны Джон Глен на конференции TheCityUK.

По его словам, должен существовать «ясный план» для поддержания глобального успеха финансового сектора Великобритании, поскольку его нельзя считать само собой разумеющимся.

«Это была бы трагедия, если бы мы случайно потеряли нашу конкурентоспособность», — сказал Глен.

7 июня газета The Times со ссылкой на источник в Евросоюзе сообщила, что очередной перенос даты Brexit может поддержать Евросоюз в случае, если британским властям не удастся утвердить условия выхода из содружества до 31 октября — объявленного срока «расставания» с ЕС.