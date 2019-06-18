Греция угрожает Турции санкциями за нарушение прав Кипра

Анкара, , 11:45 — REGNUM Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания Совета по иностранным делам и обороне заявил: «Нарушение Турцией суверенных прав Греции и греческого Кипра не останется безнаказанным». Он также предупредил, что его страна может призвать ЕС ввести санкции против Турции из-за добычи газа на шельфе Кипра. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Алексис Ципрас подтвердил, что обсудил вопрос добычи Турцией природного газа у берегов Кипра с лидером греческой общины Кипра Никосом Анастасиадисом. Греческий премьер-министр, в частности, отметил: «Мы договорились вместе подготовить почву для того, чтобы на следующей неделе на саммите ЕС были приняты соответствующие решения. Если подтвердится, что Турция действительно проводит буровые работы в пределах исключительной экономической зоне Кипра, необходимо принять верные решения, вплоть до введения против Турции санкций».