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Греция угрожает Турции санкциями за нарушение прав Кипра

Политика

Премьер-министр Греции: «Нарушение Турцией суверенных прав Греции и греческого Кипра не останется безнаказанным»

Анкара, 18 июня 2019, 11:45 — REGNUM  Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания Совета по иностранным делам и обороне заявил: «Нарушение Турцией суверенных прав Греции и греческого Кипра не останется безнаказанным». Он также предупредил, что его страна может призвать ЕС ввести санкции против Турции из-за добычи газа на шельфе Кипра. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Алексис Ципрас подтвердил, что обсудил вопрос добычи Турцией природного газа у берегов Кипра с лидером греческой общины Кипра Никосом Анастасиадисом. Греческий премьер-министр, в частности, отметил: «Мы договорились вместе подготовить почву для того, чтобы на следующей неделе на саммите ЕС были приняты соответствующие решения. Если подтвердится, что Турция действительно проводит буровые работы в пределах исключительной экономической зоне Кипра, необходимо принять верные решения, вплоть до введения против Турции санкций».

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Зарубежная хроника
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