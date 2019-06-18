МИД Турции: мы не отступим перед давлением США в вопросе С-400

Анкара, , 12:42 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай заявил о неизменности позиции своей страны по оборонному контракту с Россией и пояснил: «Турция не примет требований США по зенитно-ракетным комплексам С-400».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция является независимым государством, высоко ценящим свою свободу. Министр также напомнил, что Турция предложила США создать совместную рабочую группу с участием представителей НАТО по вопросам, приобретения Турцией российских ЗРК С-400.Глава турецкого внешнеполитического ведомства также прокомментировал обстрелы наблюдательных пунктов Вооруженных сил Турции в идлибской зоне деэскалации. Он, в частности, заявил: «Агрессивные действия режима Башара Асада недопустимы. Такое поведение его сторонников нарушает турецко-российские договоренности по Идлибу. Турция тесно взаимодействует с Россией и Ираном, которые непосредственно ответственны за сдерживание режима Асада. Обе эти страны имеют статус гарантов сирийских договоренностей».