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МИД Турции: мы не отступим перед давлением США в вопросе С-400

Политика

Глава МИД Турции заявил о неизменности позиции Турции по оборонному контракту с Россией

Анкара, 18 июня 2019, 12:42 — REGNUM  Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай заявил о неизменности позиции своей страны по оборонному контракту с Россией и пояснил: «Турция не примет требований США по зенитно-ракетным комплексам С-400».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция является независимым государством, высоко ценящим свою свободу. Министр также напомнил, что Турция предложила США создать совместную рабочую группу с участием представителей НАТО по вопросам, приобретения Турцией российских ЗРК С-400.Глава турецкого внешнеполитического ведомства также прокомментировал обстрелы наблюдательных пунктов Вооруженных сил Турции в идлибской зоне деэскалации. Он, в частности, заявил: «Агрессивные действия режима Башара Асада недопустимы. Такое поведение его сторонников нарушает турецко-российские договоренности по Идлибу. Турция тесно взаимодействует с Россией и Ираном, которые непосредственно ответственны за сдерживание режима Асада. Обе эти страны имеют статус гарантов сирийских договоренностей».

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Зарубежная хроника
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