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СМИ: Нетаньяху молчит, потому что боится боевых действий Ирана

Политика

Нетаньяху опасается боевых действий Ирана против Израиля в случае новой войны в Персидском заливе

Тегеран, 18 июня 2019, 11:59 — REGNUM  Главный редактор известной арабоязычной газеты Rai al-Youm Адель Бари Натван, отвечая на вопрос о недавних атаках на танкеры в Оманском заливе, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последние дни хранит молчание, потому что боится высказываться в поддержку США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам журналиста, Нетаньяху, который всегда одним из первых выступал с антииранскими лозунгами, сейчас опасается активных боевых действий Ирана против Израиля в случае новой войны в Персидском заливе, в связи с чем воздерживается от высказываний в пользу США. Адель Бари Натван также напомнил, что при эскалации конфликта Израиль станет объектом удара со стороны союзников ИРИ в регионе: Хезболлы и ХАМАС. Таким образом, Нетаньяху попадет в очень тяжелое положение.

Эксперт также вспомнил недавние удары Йемена по аэропорту в Саудовской Аравии и заявил, что в случае войны Тель-Авив ждет тот же сценарий.

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Зарубежная хроника
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