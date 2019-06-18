Президент Финляндии усомнился в «опасности» «Северного потока-2»

Хельсинки, , 11:39 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции перед встречей с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил журналистам, что не понимает, как строящийся газопровод «Северный поток-2» может представлять опасность для региона Балтийского моря, если «Северный поток-1» уже проложен и работает.

«Непонятно, почему второй газопровод представлял бы угрозу безопасности, если там уже проложена одна труба», — передаёт его слова издание yle.fi.

По словам финского президента, газопровод «Северный поток-2» важен с точки зрения энергоснабжения Германии, и он не считает его «угрозой безопасности».

Как уже сообщалось, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с финским коллегой 16 июня обрушился с жёсткой критикой на Россию. Он заявил, что с Россией «больше невозможно вести дела по-старому». Он упомянул «аннексию Крыма», и ситуацию со свободой прессы в России в связи с делом Голунова.