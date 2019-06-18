Министр энергетики Ирана: вступление ИРИ в ЕАЭС скоро завершится

Тегеран, , 12:30 — REGNUM Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан в ходе 15-го заседания ирано-российской межправительственной комиссии заявил, что вступление Ирана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) находится на финальной стадии и скоро завершится. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр подчеркнул, что на текущий момент ЕАЭС и Иран уже подписали временное соглашение, согласно которому более 800 наименований экспортируемых товаров не будут облагаться пошлинами.

Чиновник также отметил ключевую роль кавказского региона в укреплении отношений между Ираном и ЕАЭС, в особенности с Россией. По мнению Резы Ардаканиана, закавказские республики являются «воротами» для входа Ирана на российский рынок и наоборот. Они значительно помогают развивать политическое, экономическое и культурное взаимодействия между двумя странами.