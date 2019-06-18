МИД Великобритании: только Иран мог осуществить атаку на танкеры

Тегеран, , 11:41 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант вновь обвинил Иран в майских взрывах танкеров в порту Фуджайра в ОАЭ, а также заявил, что Иран «почти наверняка» стоит за недавней диверсией в Оманском заливе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам дипломата, вооруженные операции против танкеров были проведены подразделениями вооруженных сил Ирана, и никакое другое правительство или неправительственное учреждение не могло принять участие в данных нападениях. Не существует больше никого, кто мог бы быть заинтересован в подобных атаках.

Раннее 12 мая в территориальных водах ОАЭ произошла атака на 4 морских торговых судна. Тогда США и Великобритания заявили, что диверсия в ОАЭ — дело рук Ирана и его сателлитов. Месяц спустя, 13 июня в Оманском заливе произошла атака еще на два танкера. Великобритания вслед за США обвинила Тегеран в причастности к атакам.