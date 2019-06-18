На выборы губернатора Челябинской области ждут до 14 кандидатов

Челябинск, , 11:38 — REGNUM В Челябинской области на выборы губернатора могут заявиться 12−14 кандидатов. Об этом во время дискуссии в городском «Сигарном клубе» заявил глава облизбиркома Сергей Обертас.

По его словам, только 18 июня с кандидатами определятся «Партия пенсионеров» и «Гражданская платформа. Всего же в избиркоме ждут документов о выдвижении ещё шести-восьми кандидатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора пройдут 8 сентября. Документы о выдвижении сдали уже шесть кандидатов. Из них четверо самовыдвиженцев, один от ЛДПР и один от партии «Родина».