Вторник, 18 Июня 2019 года
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Госсекретарь США Майк Помпео: США не желают воевать с Ираном

Политика

Президент США Дональд Трамп сделал все, чтобы избежать войны с ИРИ

Тегеран, 18 июня 2019, 12:21 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео после серии обвинений в адрес Тегерана в атаках на танкеры в Оманском заливе заявил, что Вашингтон не желает воевать с Ираном. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, на текущий момент президент США Дональд Трамп сделал все, чтобы избежать войны с ИРИ. При этом Помпео вновь обвинил Иран в атаке на танкеры и отметил, что США обсуждали возможный международный ответ на действия Исламской республики. Он также подчеркнул, что Вашингтон готов гарантировать безопасную навигацию по морским путям в Оманском и Персидском заливах, для чего предпримет все необходимые дипломатические усилия.

Раннее 13 июня в Оманском заливе произошла атака на два танкера. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке, предоставив «неопровержимые доказательства» его причастности к данной диверсии.

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Зарубежная хроника
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