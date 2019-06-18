Госсекретарь США Майк Помпео: США не желают воевать с Ираном

Тегеран, , 12:21 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео после серии обвинений в адрес Тегерана в атаках на танкеры в Оманском заливе заявил, что Вашингтон не желает воевать с Ираном. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, на текущий момент президент США Дональд Трамп сделал все, чтобы избежать войны с ИРИ. При этом Помпео вновь обвинил Иран в атаке на танкеры и отметил, что США обсуждали возможный международный ответ на действия Исламской республики. Он также подчеркнул, что Вашингтон готов гарантировать безопасную навигацию по морским путям в Оманском и Персидском заливах, для чего предпримет все необходимые дипломатические усилия.

Раннее 13 июня в Оманском заливе произошла атака на два танкера. Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в атаке, предоставив «неопровержимые доказательства» его причастности к данной диверсии.