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Спецпосланник ООН в Ливии впервые выразил уверенность в решении конфликта

Политика

Стороны конфликта понимают бесперспективность военного решения ливийского кризиса

Триполи, 18 июня 2019, 11:40 — REGNUM  Специальный посланник Генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе впервые оптимистично высказался о возможности достижения политического урегулирования конфликта, а не военной эскалации в Ливии. Саламе объяснил, что его оптимизм появился после серии переговоров, которые он провел с министрами иностранных дел государств-членов Совета Безопасности ООН, а также с видными ливийскими лидерами, включая командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара и главу правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Спецпосланник ООН Саламе заявил, что ливийские элиты понимают, что достичь урегулирования военным путем невозможно и выход из кризиса лежит в необходимости политического решения конфликта. Он также отметил, что сегодня Триполи находится в трудной гуманитарной ситуации после двух с половиной месяцев переменных наступлений Ливийской национальной армии Хафтара. Саламе вновь отверг критику в адрес миссии ООН в Ливии, подчеркнув ее беспристрастность и авторитет среди международного сообщества.

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Зарубежная хроника
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