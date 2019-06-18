Спецпосланник ООН в Ливии впервые выразил уверенность в решении конфликта

Триполи, , 11:40 — REGNUM Специальный посланник Генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе впервые оптимистично высказался о возможности достижения политического урегулирования конфликта, а не военной эскалации в Ливии. Саламе объяснил, что его оптимизм появился после серии переговоров, которые он провел с министрами иностранных дел государств-членов Совета Безопасности ООН, а также с видными ливийскими лидерами, включая командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара и главу правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Спецпосланник ООН Саламе заявил, что ливийские элиты понимают, что достичь урегулирования военным путем невозможно и выход из кризиса лежит в необходимости политического решения конфликта. Он также отметил, что сегодня Триполи находится в трудной гуманитарной ситуации после двух с половиной месяцев переменных наступлений Ливийской национальной армии Хафтара. Саламе вновь отверг критику в адрес миссии ООН в Ливии, подчеркнув ее беспристрастность и авторитет среди международного сообщества.