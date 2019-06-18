Патрушев проведет переговоры с Болтоном в Израиле

Москва, , 11:41 — REGNUM Двусторонние переговоры секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США Джона Болтона состоятся в Израиле 24−25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Также запланирована трехсторонняя встреча Патрушева и Болтона с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая встречу Патрушева и Болтона в Иерусалиме анонсировал Белый дом. В администрации главы США указали, что переговоры будут посвящены вопросам региональной безопасности. Судя по всему, речь пойдёт о Ближнем Востоке.

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