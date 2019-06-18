Вторник, 18 Июня 2019 года
11:44:02 МСК

Патрушев проведет переговоры с Болтоном в Израиле

Политика

Встреча состоится в Иерусалиме

Москва, 18 июня 2019, 11:41 — REGNUM  Двусторонние переговоры секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США Джона Болтона состоятся в Израиле 24−25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

Также запланирована трехсторонняя встреча Патрушева и Болтона с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая встречу Патрушева и Болтона в Иерусалиме анонсировал Белый дом. В администрации главы США указали, что переговоры будут посвящены вопросам региональной безопасности. Судя по всему, речь пойдёт о Ближнем Востоке.

Читайте ранее в этом сюжете: Болтон и Патрушев встретятся в Иерусалиме в июне — Белый дом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить