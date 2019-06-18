Партия Порошенко решила не критиковать Зеленского и Вакарчука — СМИ

Киев, , 11:38 — REGNUM Команда бывшего президента Украины Петра Порошенко провела исследования и решила отказаться от критики действующего президента Украины Владимира Зеленского и певца Святослава Вакарчука. Об этом сообщило 17 июня издание «Украинская правда».

По данным опросов, проведённых членами штаба партии «Европейская солидарность», её сторонники равнодушны к новым лицам, а хотят видеть в рекламе лицо Порошенко. Во-вторых, электорат партии Порошенко считает, что экс-президент должен помогать Зеленскому в трудную минуту, утверждают представители «Европейской солидарности».

«Мы оказались заложниками наших сторонников. Мы не можем критиковать Зеленского, потому что электорат этого не воспринимает. Если мы начнем его грубо «макать», это может обернуться потерей доверия части избирателей», — рассказал журналистам один из членов избирательного штаба.

Партия Порошенко намерена идти в парламент для «борьбы за вступление Украины в ЕС и НАТО», под лозунгом защиты достижений бывшего президента. Речь идёт о безвизовом режиме с Европой, томосе и законе «о языке».

«Критиковать Вакарчука тоже опасно, потому что настроим его избирателей против себя вместо того, чтобы взять их под себя, когда он будет «сдуваться». Поэтому, пока мы не трогаем Вакарчука вообще — пусть сам себя топит, ходит на эфиры и говорит больше ерунды. Мы постоим в стороне», — добавил представитель партии Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко должны уйти в прошлое, поскольку они не воспользовались возможностями принимать важные для страны решения.

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