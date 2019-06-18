Арабские Эмираты запустили в Иордании крупный нефтяной проект

Амман, , 11:44 — REGNUM Премьер-министр Иордании Омар Раззаз принял участие в торжественной церемонии запуска крупного нефтяного проекта стоимость 210 миллионов долларов. В рамках проекта, который полностью финансируется Объединенными Арабскими Эмиратами, на территории Иордании будут установлены нефтяные хранилища вместимостью до 350 000 тонн. Объекты будут эффективно обеспечивать стратегический запас топлива на случай чрезвычайных ситуаций и перебоев поставок энергоносителей на срок до одного месяца.

Иорданское новостное издание Alrai отмечает, что данный проект также позволит улучшить инфраструктуру нефтяного сектора Иордании и предоставит новые рабочие места иорданским специалистам.

Премьер-министр Раззаз заявил, что Иордания, окруженная рядом конфликтов в соседних государствах, всегда испытывала трудности в сфере энергетики. Особенно высокие расходы королевство понесло в результате перебоев поставок топлива из Ирак и Египта в ходе событий 2011 года. Глава правительства Иордании выразил благодарность эмиратским властям, отметив, что тесное сотрудничество сторон отражает «братские связи» между дружественными режимами. Раззаз также добавил, что Амман стремится увеличить стратегический топливный резерв, что имеет крайне важное значение для национальной безопасности.