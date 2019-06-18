Президент Чили поддержал марокканский план автономии в Западной Сахаре

Тифарити, , 11:41 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера выразил поддержку территориальной целостности Марокко, отметив необходимость реализации плана автономии в Западной Сахаре, который Рабат впервые предложил в 2007 году. Чилийский лидер также подчеркнул значимость усилий Марокко и ООН, направленных на достижение «реалистичного, жизнеспособного и окончательного» политического решения западносахарской проблемы.

Марокканское информационное издание MAP сообщает, что Пиньера сделал соответствующие заявления по окончании встречи с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой.

В ходе встречи, которая состоялась в чилийской столице Сантьяго, глава внешнеполитического ведомства Марокко проинформировал президента Чили о последних событиях, касающихся конфликта в Западной Сахаре, а также о растущей международной поддержке марокканского плана автономии на сахарских территориях. Кроме того, обе стороны заявили о своей заинтересованности в развитии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и внешнеполитической сферах.