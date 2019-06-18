Вторник, 18 Июня 2019 года
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Президент Чили поддержал марокканский план автономии в Западной Сахаре

Политика

Чили разделяет позицию Марокко по решению западносахарского вопроса

Тифарити, 18 июня 2019, 11:41 — REGNUM  Президент Чили Себастьян Пиньера выразил поддержку территориальной целостности Марокко, отметив необходимость реализации плана автономии в Западной Сахаре, который Рабат впервые предложил в 2007 году. Чилийский лидер также подчеркнул значимость усилий Марокко и ООН, направленных на достижение «реалистичного, жизнеспособного и окончательного» политического решения западносахарской проблемы.

Марокканское информационное издание MAP сообщает, что Пиньера сделал соответствующие заявления по окончании встречи с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой.

В ходе встречи, которая состоялась в чилийской столице Сантьяго, глава внешнеполитического ведомства Марокко проинформировал президента Чили о последних событиях, касающихся конфликта в Западной Сахаре, а также о растущей международной поддержке марокканского плана автономии на сахарских территориях. Кроме того, обе стороны заявили о своей заинтересованности в развитии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и внешнеполитической сферах.

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Зарубежная хроника
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