Триполи: в течение года необходимо провести всеобщие выборы в Ливии

Триполи, , 11:53 — REGNUM 17 июня глава признанного ООН правительства Ливии Фаиз Сарадж заявил о необходимости проведения президентских и парламентских выборов в стране с тем, чтобы положить конец затяжному конфликту в Ливии. Об этом сообщает египетское новостное агентство «Al Ahram».

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж предложил провести общенациональные выборы с тем, чтобы положить конец войне в этой североафриканской стране, поскольку подконтрольные генералу Халифе Хафтару вооруженные силы второй месяц продолжают осаду столицы страны Триполи.

Выступая на пресс-конференции 17 июня, премьер-министр Фаиз Сарадж заявил, что предлагает проведение «общеливийского конгресса», направленного на поиск мирного решения конфликта.

По словам Сараджа, переговоры должны сформировать дорожную карту для проведения парламентских и президентских выборов, которые должны пройти до конца 2019 года.