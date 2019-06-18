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Триполи: в течение года необходимо провести всеобщие выборы в Ливии

Политика

Фаиз Сарадж предложил провести «общеливийский конгресс», направленный на поиск мирного решения конфликта

Триполи, 18 июня 2019, 11:53 — REGNUM  17 июня глава признанного ООН правительства Ливии Фаиз Сарадж заявил о необходимости проведения президентских и парламентских выборов в стране с тем, чтобы положить конец затяжному конфликту в Ливии. Об этом сообщает египетское новостное агентство «Al Ahram».

Глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж предложил провести общенациональные выборы с тем, чтобы положить конец войне в этой североафриканской стране, поскольку подконтрольные генералу Халифе Хафтару вооруженные силы второй месяц продолжают осаду столицы страны Триполи.

Выступая на пресс-конференции 17 июня, премьер-министр Фаиз Сарадж заявил, что предлагает проведение «общеливийского конгресса», направленного на поиск мирного решения конфликта.

По словам Сараджа, переговоры должны сформировать дорожную карту для проведения парламентских и президентских выборов, которые должны пройти до конца 2019 года.

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Зарубежная хроника
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