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МИД Сирии: Дамаск выступает против войны с Турцией

Политика

«Мы надеемся, что наши военные и турецкие военные не будут вести боевых действий»

Пекин, 18 июня 2019, 11:54 — REGNUM  Сирия не хочет воевать с Турцией. Об заявил во вторник, 18 июля, министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем после того, как Турция объявила, что один из ее постов в в районе сирийского Идлиба был атакован с территории, контролируемой сирийскими правительственными войсками, передает агентство Reuters.

«Мы надеемся, что наши военные и турецкие военные не будут вести боевых действий. Это наша принципиальная позиция», — сказал министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муалем журналистам в Пекине, стоя рядом с государственным деятелем, министром иностранных дел Китая Ван И.

«Мы боремся с террористами, особенно в Идлибе, который является сирийской территорией, частью нашей страны, — сказал Муалем. — Вопрос сейчас в том, что Турция хочет делать в Сирии? Турция оккупирует часть сирийской земли».

Как передавало ИА REGNUM, 13 июня Минобороны Турции сообщило, что сирийские правительственные войска якобы атаковали турецкий наблюдательный пункт в сирийской провинции Идлиб.

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Война в Сирии
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