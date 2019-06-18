Ливан провел переговоры с Израилем о пограничном морском урегулировании

Бейрут, , 11:27 — REGNUM 17 июня представитель Ливана на двусторонних переговорах с Израилем заявил о том, что его страна сосредоточена на обеспечении демаркации своих морских границ с Израилем для того, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам на шельфе в тот период, когда в стране разворачивается финансовый кризис. Об этом сообщает египетское новостное агентство «Al Ahram».

Напомним, что с тех пор, как в 1948 году был создан Израиль, страны вступили в противостояние друг с другом и уже давно расходятся во мнениях по поводу морских границ на востоке Средиземного моря. Спор был острой темой последних десятилетий из-за открытия американской газодобывающей компанией больших запасов природного газа в этом спорном районе.

Спор о морской границе между Ливаном и Израилем дал «зеленый свет» для начала проведения консультаций под руководством ООН и США для достижения полного урегулирования.

Кроме того, необходимо отметить, что с января 2017 года Ливан обязался использовать все возможные средства для защиты газоносной зоны в своих территориальных водах Средиземного моря вблизи морской границы с Израилем.