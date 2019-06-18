Во Франции арестован оппозиционер из Чада

Париж, , 11:28 — REGNUM Власти Франции арестовали известного лидера повстанцев из Чада, а также двоих его соратников. Их подозревают в совершении преступлений против человечества, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры Парижа от 17 июня.

Генерал Махамат Нури, занимавший министерский пост при бывшем президенте Хиссене Хабре и нынешнем президенте Идриссе Деби, вступил в вооруженную оппозицию против президента Деби в 2006 году.

Отмечается, что Нури основал повстанческую коалицию «Объединение сил по борьбе за демократию и развитие» (UFDD). В 2008 году повстанцы совершили неудачную попытку государственного переворота, после чего Нури пришлось искать убежище в Судане. В 2010 году он был выслан из Судана и прибыл во Францию.

Прокуратура Парижа расследовала «преступления, совершенные в Чаде и Судане между 2005 и 2010 годами», к которым мог быть причастен Нури. Следователи не предоставили подробностей о характере возможных преступлений, сообщает издание.