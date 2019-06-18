В Южную Корею прибыли новые военные соединения США

Сеул, , 11:28 — REGNUM Новые соединения вооруженных сил США прибыли в Южную Корею для плановой ротации. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление командования восьмой армии.

В частности, в Пусан из Техаса передислоцировалась третья бронетанковая бригадная боевая группа первой разведывательной дивизии. Ожидается, что она окажет поддержку второй пехотной дивизии, находящейся в Южной Корее. Отмечается, что в состава боевой группы находится рекордное количество тяжелых гусеничных бронемашин. Большую часть из них составляют транспортные средства, необходимые для перевозки танков М1 «Абрамс» и БМП М2 «Бредли».

Эксперты обращают внимание, что действия США могут вызвать негативную реакцию КНДР, несмотря на плановый характер ротации. Пхеньян требует полного вывода военнослужащих США с полуострова. Это условие стало камнем преткновения в переговорах между США и КНДР — равно как и проблема денуклеаризации.