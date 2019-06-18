Сеул: Южная и Северная Корея — в постоянном контакте друг с другом

Сеул, , 11:46 — REGNUM Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин ответил на обвинения в пассивной политике в отношении КНДР, заявив, что две страны находятся в постоянном контакте друг с другом. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Главными темами обсуждения является продолжение американо-северокорейских переговоров, в которых Сеул выступает в качестве посредника, и организация очередного, уже четвёртого, саммита глав Южной и Северной Кореи в преддверии визита президента США Дональда Трампа.

Глава Южной Кореи рассказал, что используются все каналы коммуникации, в том числе и военные, и обратил внимание на то, что во время правления его предшественницы — Пак Кын Хе, никакой связи между странами не было, что приводило к эскалации и росту напряжённости.

Впрочем, несмотря на постоянный контакт Сеула и Пхеньяна, реального прогресса в переговорах не наблюдается уже несколько месяцев — с февраля 2019 года, когда провалился второй американо-северокорейский саммит.