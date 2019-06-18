Пушков: генсек ОБСЕ понимает символизм освобождения Вышинского

Вена, , 11:15 — REGNUM Значение освобождения журналиста Кирилла Вышинского для российско-украинских отношений понятно генеральному секретарю ОБСЕ Томасу Гремингеру. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков по итогам встречи с генсеком.

Гремингер, пояснил Пушков, понимает символическое значение освобождения Вышинского как элемент, который способен повлиять на общее состояние отношений Москвы и Киева. Генсек добавил, что украинская сторона тоже ждёт от России каких-то шагов, отметил сенатор.

Пушков добавил, что рассказал генсеку ОБСЕ о переговорах российского и украинского омбудсменов Татьяной Москальковой и Людмилой Денисовой об освобождении обеими сторонами людей, находящихся в тюрьмах и России, и Украины.

Как сообщало ИА REGNUM главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. Украинские власти обвиняют его в в поддержке республик Донбасса и государственной измене.

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