ОАГ выразила обеспокоенность в связи с насилием в ходе выборов в Гватемале

Гватемала, , 12:04 — REGNUM Глава миссии Организации Американских Государств (ОАГ) по проведению выборов Луис Солис выразил обеспокоенность в связи с актами насилия, имевшими место в ходе первого тура президентских выборов в Гватемале. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Наибольшие опасения у политика вызвали события в департаменте Сакапа, где власти прервали выборы из-за угроз, поступивших в адрес местной избирательной комиссии. Солис также рассказал, что уже в первые часы голосования его миссия получила девять сообщений о покупке голосов, запугивании и насилии. Местные же телеканалы показали, что в муниципалитете Эскипулас-Пало-Гордо пришлось закрыть один избирательный участок, поскольку там уже начался массовый подвоз людей для голосования.

Выборы в Гватемале прошли 16 июня. Победу на них одержала кандидат-левоцентрист от оппозиции Сандра Торрес, набравшая чуть более 24% голосов. Второй тур выборов запланирован на 11 августа.