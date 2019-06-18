В ДНР заявили о риске возобновления активных боевых действий в Донбассе

Донецк, , 11:05 — REGNUM В Донбассе существует риск возобновления активных боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Опасность возобновления активных боевых действий присутствует», — заявил Якубов.

По его словам, это связано с тем, что в регионе долго не обновляется перемирие. Второй фактор — президент Украины Владимир Зеленский не обладает полной властью над всеми структурами, в том числе силовикам, добавил Якубов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти Украины не поддерживают никакие мирные инициативы и не желают мирного разрешения конфликта в Донбассе. По его словам, Зеленский не способен повлиять на радикалов, продолжающих обстрел Донбасса крупнокалиберными снарядами.

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