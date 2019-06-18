Киев, , 11:19 — REGNUM Экс-посол США на Украине Уильям Тейлор назначен временным поверенным в делах США на Украине, сказано на официальном сайте посольства США на Украине.

Тейлор будет руководить посольством в период выборов и формирования новой власти на Украине.

«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Владимиром Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнёрских отношений с общественными организациями и украинским народом», — заявил чиновник.

Напомним, Уильям Тейлор был послом США на Украине с 2006 по 2009 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с Украины была отозвана посол США Мари Йованович, которую подозревают в работе на конкурентов действующего президента США Дональда Трампа во время президентских выборов 2016 года.

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