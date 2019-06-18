Рейтинг президента Перу Мартина Вискарры за месяц вырос на 8%

Лима, , 11:23 — REGNUM После пяти месяцев непрерывного падения уровня поддержки среди населения рейтинг президента Перу Мартина Вискарры впервые продемонстрировал рост, поднявшись до 50%. По сравнению с маем прирост составил 8%. Таким образом, на 15-й месяц своего правления Вискарра обладает наиболее высоким рейтингом по сравнению с рейтингами его предшественников в аналогичный период президентства: Педро Кучински (30%), Ольянты Умалы (40%) и Алана Гарсии (30%). Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio со ссылкой на проведённый им же опрос.

В то же время, по данным опроса, уровень недовольства деятельностью Вискарры на посту президента сократился с 47% до 41%. В результате, впервые с марта уровень поддержки президента превысил уровень недовольства его действиями.

Отмечается, что наибольшей поддержкой президент пользуется на юге страны (56%), а наименьшей — в восточной её части (46%). Наибольший уровень недовольства зафиксирован в центральных регионах (40%), наименьший — на юге (35%).