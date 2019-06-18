В Гватемале в первом туре выборов президента победила левоцентристка Торрес

Гватемала, , 11:15 — REGNUM В Гватемале в ходе первого тура президентских выборов, прошедшего 16 июня, победу одержала кандидат от левоцентристской партии «Национальный союз надежды», в прошлом Первая леди страны (2007−2011) Сандра Торрес. Об этом сообщает гватемальское агентство La Hora.

По результатам обработки 80% бюллетеней Торрес набрала 24,3% голосов. Её главный соперник, кандидат от правящей консервативной партии «Вперёд!» Алехандро Джамматтей, заручился поддержкой 14,46% избирателей.

Торрес называет себя социал-демократкой и христианкой. Свою предвыборную программу она построила на четырёх постулатах: создании новых рабочих мест, повышении безопасности, увеличении социальной защиты и обеспечении прозрачности работы органов государственного управления.

Второй тур выборов запланирован на 11 августа.